Lazio, Impallomeni: "Il campo dell'Olimpico è pieno di trappole, va sistemato..."

Nel post partita tra Lazio e Udinese l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri si è lamentato delle condizioni del manto erboso dell'Olimpico, in condizioni tutt'altro che soddisfacenti. Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni, ha dato ragione al tecnico, ma senza reputare questo fattore negativo come un alibi: "Anche Mourinho si è lamentato. La Lazio non ha pareggiato con l'Udinese per il campo, ma ha ragione ha dire che non va bene. E' un campo pieno di trappole e il problema va risolto in fretta".