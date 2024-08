Lazio, Impallomeni: "Si sta cercando di rifondare e ricostruire. Sulla stagione dico..."

TUTTOmercatoWEB.com

Buona la prima per la Lazio di mister Baroni che non sbaglia all'esordio battendo in rimonta il Venezia per 3-1. Su quanto fatto dai biancocelesti e sulla stagione appena iniziata ha detto la sua l'ex calciatore Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "Sulla Lazio credo che stia cercando di rifondare e ricostruire, bisogna avere pazienza di vedere un attimo. Deve fare un buon campionato, sperare che qualcuno fallisca e intanto divertirsi e fare più risultati positivi possibile".