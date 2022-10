Lazio, Impallomeni: "Squadra a due facce, sembra che l'Europa League sia un impiccio"

TUTTOmercatoWEB.com

Una Lazio a due facce: bellissima in campionato, molto meno in Europa League. Il pareggio contro lo Sturm Graz lascia l'amaro in bocca per quello che i biancocnelesti non sono riusciti a mettere in campo. Questa al disamina di Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "In campionato ha fatto un enorme passo in avanti dal punto di vista del gioco, fa un calcio bello e utile, ma in Europa non vedo la stessa Lazio, credo che sia il messaggio che ha inviato l'allenatore al gruppo. Si sente che è più un impiccio che altro. Crederci fino in fondo fa la differenza. Vedere giocatori come Milinkovic e Felipe Anderson deludenti dispiace, può capitare, ma da giocatori come loro ti aspetti altro. La Lazio è un'ottima squadra a cui manca qualcosina sui tre fronti. Però credo sia un messaggio sbagliato, per me sarebbe un peccato non certificare una qualificazione agli ottavi che può arrivare. Il calcio europeo è molto livellato oggi. Il giocatore se sente certe cose anche involontariamente magari viene condizionato da certe parole".