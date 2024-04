Lazio, Impallomeni sul derby: "Luis Alberto non può stare in panchina. Tudor..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato del derby della Capitale perso dalla Lazio contro la Roma. In particolare ha commentato le scelte di Tudor rispetto alla formazione iniziale, che non ha apprezzato particolarmente. Queste le sue dichiarazioni: "Ho dei dubbi sulle scelte iniziali. Il derby non è una partita normale. Uno come Luis Alberto non può stare in panchina e due come Kamada e Isaksen non capiscono. Magari il giapponese il prossimo anno lo migliora, ma non capisco perché insistere ora su di lui. Altro aspetto è quello che non può fare ora la Lazio il gioco che vuole il tecnico come corsa. E poi non crea più davanti. Se non hai la gamba devi inventarti qualcosa. Ha giocato come se fosse un esperimento. Deve mettersi in testa Tudor che è entrato in un mondo differente ora"