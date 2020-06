Lazio, in campionato l’Atalanta è un tabù: sono 5 le partite consecutive senza vittorie

Atalanta-Lazio, ormai, non è più una partita come le altre. Gli uomini di Gasperini cercano riscatto dopo la sconfitta in Coppa Italia dello scorso anno e la famosa rimonta del match d’andata di questa stagione. I numeri nelle sfide di Serie A tra le due compagini però non sorridono ai capitolini. Come riporta LazioPage, nelle ultime 5 gare di campionato i biancocelesti non sono riusciti ad ottenere i 3 punti contro i nerazzurri. L’ultimo successo risale al 2017 quando all’Olimpico Felipe Anderson ed Immobile rimontarono il gol di Petagna. Un motivo in più per vincere, sfatare questo tabù e tenere il passo della Juventus.

Atalanta - Lazio, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

Lazio, Inzaghi carica la squadra: “Ripartiamo come prima”

TORNA ALLA HOME PAGE