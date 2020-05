Lazio in campo da lunedì: si attende l’ok della Regione

La Lazio scalda i motori, da lunedì potrebbe tornare a Formello ad allenarsi. Sedute ovviamente solo individuali con tutte le misure di sicurezza del caso rispettando il decreto del Governo sullo sport. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, ha ammesso: “La Regione Lazio faccia un'ordinanza per permettere agli atleti anche degli sport di squadra di tornare ad allenarsi. L'Emilia Romagna, e sembrerebbe anche altre regioni, con una ordinanza consente gli allenamenti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni, non solo per gli sport individuali ma anche per quelli non individuali, eliminando così una discriminazione tra sport individuali e di squadra, assicurando il distanziamento sociale e senza assembramento. La Regione Lazio segua l'esempio e permetta ai calciatori e agli atleti delle altre discipline sportive, individuali e non, di riprendere gli allenamenti nei propri centri sportivi, garantendo tutte le disposizioni di sicurezza".

FORMELLO SI PREPARA - Dal 4 maggio Immobile e Dzeko non andranno a correre a Villa Borghese. Anche la Roma è pronta a tornare ad allenarsi a Trigoria con il via libera della Regione. Niente allenamenti nei parchi per i professionisti. Il quartier generale di Formello è pronto da settimane. Ci sono sette campi totali, dunque i calciatori, a turno, potranno scendere sui prati verdi del centro sportivo biancoceleste e correre su un vero campo da calcio. Tradotto: iniziare a fare sul serio in vista di una possibile ripresa. Pronti a tornare agli allenamenti anche Napoli, Bologna, Parma, Sassuolo e Spal con il via libera di Regione Campania ed Emilia Romagna.

Fiorentina, Iachini: “Ripresa allenamenti? Antipatico differenziare per regione”

Serie A, le date della ripresa: tutte le ipotesi per finire il campionato

TORNA ALLA HOMEPAGE