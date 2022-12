Lazio in Champions? Cosa ne pensano i bookmaker

Cosa dicono bookmaker e statistiche. Intanto, 1.65 se arriva davanti all’Atalanta!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Secondo i principali bookmaker, la qualificazione alla prossima Champions League, sembra quasi cosa scontata per Napoli, Milan, Inter e Juventus. Infatti, il club partenopeo ha una quota in media pari a 1.02, mentre le milanesi e la Juventus non superano quota 1.30. Le probabili sorprese quindi, potrebbero essere solo Lazio, Roma e Atalanta.

I biancocelesti, attualmente in 4° posizione a pari merito con l’Inter, distano solo tre punti dal 2° posto occupato dal Milan, mentre Atalanta e Roma sono 5° e 6° a -3. Quindi, visto che dal 7° al 2° posto ci sono appena sei punti e che solo il Napoli è in fuga solitaria, la qualificazione alla Champions League 2023/24 è invece tutt’altro che scontata. Vista la concorrenza inoltre, la qualificazione della Lazio, quotata in media 3.50, sarebbe un successo, anche se Zeman non sembra essere di questo avviso.

Inoltre, su alcuni bookmaker, è possibile scommettere anche sul testa a testa tra Lazio e Atalanta, con i laziali favoriti sui bergamaschi, nonostante la squadra di Gasperini sia arrivata davanti a quella di Lotito in ben 3 degli ultimi 5 anni.

La Lazio, vincente testa a testa con l’Atalanta, è quotata 1.65 su Terrybet

Lazio vincente testa a testa con Atalanta: consigli utili

Il primo consiglio in assoluto prima di fare un pronostico su una quota antepost, è quello di approfondire nel miglior modo possibile lo studio della competizione interessata. Ad esempio, può essere d’aiuto sia consultare le statistiche dettagliate della stagione in corso che le statistiche sui piazzamenti in classifica degli anni precedenti.

Il secondo consiglio invece, è quello di consultare online qualche guida ai pronostici pre-match, grazie alle quali si possono scovare delle giocate comunque a quota alta, ma di tipo differente. L’ultimo consiglio invece, è quello di scegliere un bookmaker, il cui bonus di benvenuto sia adatto alle esigenze dello scommettitore.

Lazio in Champions League: cosa dicono le statistiche

Le statistiche sulle favorite

Anche se per il Napoli si parla solo di scudetto, è giusto fare una panoramica delle stagioni precedenti anche del club partenopeo. Nelle loro ultime dieci stagioni, i campani hanno ottenuto la qualificazione alla Champions in ben sette occasioni. I tre fallimenti risalgono alle due stagioni di Gattuso e all’ultimo anno con Benitez. Negli ultimi dieci anni inoltre, il Napoli non è mai arrivato 1° o 4° in classifica.

L’Inter invece, è reduce da cinque qualificazioni consecutive, dopo che ne aveva mancate sei di fila negli anni che hanno visto alternarsi, alla guida del club nerazzurro, Stramaccioni, Mazzarri e Mancini, oltre a De Boer, Pioli e Vecchi.

Il Milan è reduce da due qualificazioni consecutive, ma ne ha ottenute solo tre negli ultimi dieci anni. Prima della doppia qualificazione di Pioli, c’è stato solo il 3° posto del 2012/13 con Allegri in panchina.

La Juventus infine, è reduce da 11 qualificazioni consecutive, ma le ultime due sono arrivate per il rotto della cuffia, grazie a due quarti posti con Pirlo e Allegri.

Le statistiche sulle probabili sorprese

L’Atalanta ha ottenuto solo tre qualificazioni, tutte nel triennio d’oro tra il 2019 e il 2021. Il quarto posto del 2017 invece, portò i bergamaschi solo in Europa League.

Il bilancio della Roma negli ultimi 10 anni, invece, vede una parità tra le qualificazioni ottenute e quelle mancate. L’ultima qualificazione, risale alla stagione 2017/18, grazie al 3° posto conquistato sotto la guida di Di Francesco e si trattò inoltre della 5^ qualificazione consecutiva.

Le statistiche sulla Lazio

I biancocelesti invece, si sono qualificati in Champions solo due volte negli ultimi dieci anni, con Pioli nel 2014/15 e con Inzaghi nel 19/20. Tra l’altro, la Lazio vanta sette qualificazioni complessive nella sua storia, le precedenti 5 sono arrivate con Delio Rossi, Roberto Mancini, Zoff ed Eriksson (il tecnico dello scudetto 99/00).

Tuttavia, il tecnico Sarri, ha sempre ottenuto il pass per la Champions in tutte le stagioni alla guida di Napoli e Juventus, dove tra l’altro ha vinto l’ultimo scudetto dei bianconeri. Uniche eccezioni, le stagioni all’Empoli e quella dello scorso anno proprio alla guida della Lazio, conclusasi con un 5° posto a meno sei dalla Juventus quarta. Tuttavia, quella scorsa è stata una stagione particolare per il tecnico toscano, in quanto i giocatori della Lazio erano reduci da sei campionati sotto la guida di Simone Inzaghi, un tecnico dalle capacità comunicative e dalle idee tattiche completamente differenti. Quest’anno invece, la crescita del feeling con lo spogliatoio e il miglioramento della fase difensiva, lasciano ben sperare per il prosieguo del campionato.

“Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare”