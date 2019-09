Lazio, in Europa League sarà turnover: oggi le prime prove tattiche

L’occasione per rialzare la testa la Lazio ce l’ha subito. Giovedì in Europa League ecco il Cluj. Inzaghi ha due giorni per preparare la sfida, nel pomeriggio dopo il confronto inizieranno le prove tattiche. Previsto turnover: Vavro scalpita e vuole esordire da titolare. A centrocampo dovrebbe toccare a Berisha o Cataldi per occupare il posto di Luis Alberto, che andrà in panchina. Anche Jony scalpita per la fascia sinistra. Lo spagnolo sarà aiutato da Bastos in copertura. In attacco possibile coppia Correa e Caicedo. Ciro Immobile può rifiatare dopo tante fatiche di inizio stagioni (Nazionale compresa)

Lazio, il silenzio rumoroso di Lotito: niente rimproveri, servono i fatti

Lazio, Calisti: "Con la Spal eccesso di presunzione. In campo i titolari!"

TORNA ALLA HOME PAGE