Lazio, in rimonta sei micidiale: la statistica europea

La forza di resistere e di ribaltare la partita ha consentito alla Lazio di tornare da Cagliari con tre punti in tasca. Tre punti pesantissimi, che tengono i biancocelesti in scia con Inter e Juventus. Una prova di maturità, l'ennesima della squadra di Simone Inzaghi. I dati sono chiari, non lasciano spazio a dubbi. Come riporta Lazio Page, infatti, la Lazio ha perso solamente una delle 6 partite in cui è andata in svantaggio. Il 16,5%, per la precisione, e solamente due squadre in Europa hanno fatto meglio: il Liverpool (0 sconfitte su 4 gare in svantaggio) e la Juventus (0 sconfitte su 3 gare in svantaggio). I biancocelesti sono riusciti ad evitare la sconfitta contro la Roma nel derby, con il Bologna, l'Atalanta, la Juventus e il Cagliari. Solamente a San Siro con l'Inter, alla fine, non è arrivata la rimonta.

LAZIO, SEGNA SEMPRE CAICEDO

LAZIO, IL PROGRAMMA CON VISTA SUPERCOPPA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE