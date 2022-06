Lazio, in uscita il docufilm su Beppe Signori: ecco la data ufficiale

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La rinascita di Beppe Signori dopo il periodo buio prosegue ad ali spiegate. L’ex bomber della Lazio dopo aver presentato il suo libro sarà presto protagonista di un docufilm dedicato alla sua fantastica carriera. Si intitola "Fuorigioco – Una storia di vita e di sport" ed è distribuito da Genoma Films. È nato da una idea di Emanuela Zaccherini e Paolo Rossi Pisu sotto la direzione di Pier Paolo Paganelli. Bisognerà però pazientare ancora un po’. Il documentario infatti sarà trasmesso in prima visione tv il 19 giugno alle ore 21.15 su Sky Documentaries (Canali 122 e 402 di Sky). Sarà inoltre disponibile anche On Demand e in streaming su NOW.

TRAMA – L’opera andrà a ripercorrere le tappe più importanti del percorso calcistico dell’attaccante che ha vestito le maglie di Piacenza, Foggia, Lazio e Bologna e che nel 1994 con la Nazionale di calcio italiana ha sfiorato il titolo mondiale nella finale persa contro il Brasile. Ampio focus anche sulla lunga vicenda giudiziaria in cui è rimasto coinvolto, che dopo 10 interminabili anni si è conclusa con la totale assoluzione. Al documentario hanno preso parte diverse figure importanti per Beppe-gol tra cui Zeman, Guidolin e Pagliuca. Di seguito l’emozionante trailer ufficiale che fa salire ancor di più l’attesa per l’uscita del film.