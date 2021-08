Lazio, inedita coppia a padel: Marcolin in campo con Klose - FOTO

Il padel è diventato ormai uno sport diffusissimo in Italia, soprattutto tra tanti ex calciatori. Tra questi Dario Marcolin è sicuramente uno dei più attivi e oggi, come mostrato sui suoi canali social, ha fatto coppia con un altro ex Lazio. Si tratta di Miroslav Klose che pochi mesi fa era stato costretto a lasciare il ruolo di secondo allenatore del Bayern Monaco a causa di un problema di trombosi a una gamba. "Pazzi per il padel" ha scritto l'ex centrocampista biancoceleste nelle sue stories Instagram. Di seguito la foto.