Lazio, iniziativa di beneficenza per il Bambino Gesù del Cairo: maglie messe all'asta

La Lazio lancia un'iniziativa di beneficenza a sostegno dell'Associazione Bambino Gesù del Cairo onlus. Il progetto prevede la costruzione dell'Orfanotrofio Oasi della Pietà presso Il Cairo, in Egitto, ed è stato promosso da Papa Francesco. La struttura accoglierà bambini e minori che versano in condizioni disagiate e assicurerà loro una crescita e una formazione adeguate. "Siamo convinti che un grande club non sia solamente quello che fa della performance sportiva il suo obiettivo primario - le parole del presidente Claudio Lotito - ma, al contrario, se fa della propria struttura e della propria visibilità il miglior veicolo per aiutare i più bisognosi, in particolare i bambini, a cui ancora oggi, in moltissime parti del mondo, viene negato il rispetto dei propri diritti come il sacrosanto diritto ad una vita serena. Ancora una volta - prosegue il patron - la S.S. Lazio vuole essere in prima fila in questo tipo di lodevoli iniziative". La società biancoceleste farà la sua parte mettendo all'asta sul sito www.matchwornshirt.com le maglie con cui i calciatori scenderanno in campo contro il Brescia e contro il Napoli, devolvendo il ricavato per tale causa. Questa sera la squadra di Inzaghi indosserà per il riscaldamento una speciale maglia che avrà il logo dell’associazione Bambino Gesù del Cairo, lo stesso che campeggerà sul retro delle maglie da gioco in occasione della trasferta contro i partenopei.

