Lazio - Brescia, uno sguardo nello spogliatoio: le nuove maglie sono pronte - VIDEO

Manca poco all'inizio di Lazio-Brescia, ultima partita casalinga di questa stagione per i biancocelesti. Non ci sarà il pubblico, ma la società ha scelto questo match per presentare le nuove maglie che la squadra indosserà la prossima stagione. Tramite il proprio profilo Twitter il club ha pubblicato un video che ritrae le divise nello spogliatoio, pronte da indossare.

Lazio, svelate le maglie 2020/21: stasera l'esordio ufficiale - FOTO

