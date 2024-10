Lazio, inizio sorprendente: i margini di crescita della squadra biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio in questo inizio di stagione ha stupito tutti. Un inizio sorprendente raccontato in primis dai numeri. 19 punti in 9 partite tra campionato ed Europa League, 21 gol segnati, ma non solo. L'ambiente risponde presente e l'entusiasmo si fa sentire sia sugli spalti che nello spogliatoio. Baroni però non si accontenta e sa che ci sono importanti margini di crescita. Come riporta TMW, la Lazio condivideva nelle ultime due stagioni il secondo posto con l'Inter nella classifica dei clean sheet con 34 reti inviolate, a -3 dalla Juventus capolista di questa speciale classifica. In queste prime sette gare di Serie A, però, la squadra di Baroni ha sempre subito il gol. Solo il Como ha fatto male quanto i biancocelesti. Un altro aspetto da migliorare, oltre alla fase difensiva, è sicuramente l'incisività dell'ala destra. Isaksen e Tchaouna devono ancora ingranare, con il primo che alterna alti e bassi, mentre il secondo sta vivendo un normale periodo di ambientamento. Si parla comunque di due giocatori giovani, il tempo è dalla loro parte. Baroni può e deve sfruttare quelli che sono i margini di questa squadra per sognare in grande e trasformare l'entusiasmo in qualcosa di più importante.