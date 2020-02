Lazio - Inter, Amadeus: "Gli episodi ci hanno condizionato, resta l'amaro in bocca"

Sconfitta pesante per l'Inter, inaspettata per i suoi tifosi. Delusi ma speranzosi per il restante cammino dei nerazzurri, come Amadeus. Il noto conduttore televisivo ha commentato così la debacle contro la Lazio a Radio Sportiva: "Avremmo potuto pareggiare, gli episodi hanno condizionato la partita. Rimane l'amaro in bocca, credo che lo Scudetto lo vincerà chi sbaglierà di meno. Ma se alla vigilia del campionato ci avessero detto che a febbraio saremmo stati a lottare per il titolo, noi tifosi avremmo messo la firma. Quella con la Juve sarà una partita determinante, dobbiamo portare via almeno un punto da Torino. Padelli? Ingiusto dargli delle colpe per la sconfitta con la Lzio. Quando un portiere non gioca mai perché è sempre riserva, anche la squadra ne risente essendo più contratta e preoccupata".

LAZIO, UN GIGANTE DI NOME MILINKOVIC

L'ANGOLO TATTICO DI LAZIO - INTER: DE VRIJ CI SPINGE FUORI DALLA COMFORT ZONE

TORNA ALLA HOMEPAGE