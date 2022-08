Lazio, Inter annientata: la Curva Nord è in delirio! - VIDEO

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Esplode la Curva Nord. La Lazio ha vinto ancora una volta contro l'Inter di Inzaghi in casa per 3-1. A fine partita i giocatori sono corsi sotto il settore più caldo, dove pulsa il cuore biancoceleste. I tifosi cantano e ballano insieme ai loro beniamini, come fossero un corpo solo. Questo è anche quanto dimostrato durante i novanta minuti. Squadra e popolo, insieme, sono invalicabili. Non bisognerà attendere molto per vedere ancora in azione questa macchina perfetta: Sarri e i suoi torneranno all'Olimpico il 3 settembre per disputare un altro big match, questa volta contro il Napoli.