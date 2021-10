Lazio-Inter, atmosfera incredibile all’Olimpico: Briga canta “I giardini di Marzo”

È quasi tutto pronto per il fischio d'inizio di Lazio-Inter, match valido per l'ottava giornata di Serie A 2021/22. L'atmosfera all'Olimpico è semplicemente da brividi. Sciarpe, bandiere e magliette biancocelesti sparse per tutto lo stadio con i tifosi pronti a supportare gli uomini di Sarri in questa gara importantissima. Dopo il saluto di Simone Inzaghi alla Curva Nord accolto da applausi e cori, la tifoseria laziale ha cantato a squarciagola, come di consueto, "I giardini di marzo" di Lucio Battisti. Ad accompagnare il pubblico ci ha pensato il cantante e tifoso Briga che, con il microfono in mano, ha passeggiato molto vicino alla curva biancoceleste.