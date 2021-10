Lazio - Inter, Biasin sulla rete di Felipe Anderson: "Per le regole corretto, per la sportività no"

Polemiche e rissa, c'è stato tutto in questo Lazio - Inter che ha visto i biancocelesti vincere per 3-1 contro i nerazzurri. I nervi sono saltati in occasione del secondo gol quando con Di Marco a terra la Lazio ha, giustamente, continuato a giocare fino alla conclusione di Felipe Anderson. Da regolamento è il direttore di gara a dover fermare il gioco nel caso lo ritenga opportuno e così non è stato. Al termine del match il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato così su Twitter: "Per le regole è tutto corretto, per la sportività decisamente no".

