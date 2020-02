Lazio - Inter, che entusiasmo! File ai tornelli di Nord e Tribuna Tevere - FT

Mancano poco meno di due ore al fischio d'inizio di Lazio-Inter, match per il quale è previsto un Olimpico sold-out. La gara, infatti, sarà di vitale importanza per le ambizioni delle due compagini, attualmente nelle prime posizioni della classifica di Serie A. Nonostante il tempo che ci divide dall'inizio della partita, c'è già un importante afflusso di tifosi nei dintorni del noto impianto sportivo romano. Davanti ai tornelli di Curva Nord e Tirbuna Tevere, lunghe file di sostenitori, in attesa di sostenere i propri beniamini in quello che è, di fatto, uno scontro diretto.

Lazio - Inter, l'ultimo precedente con vittoria all'Olimpico: gioiello di Klose

Lazio - Inter, probabili formazioni: Caicedo con Immobile, la spunta Marusic

TORNA ALLA HOMEPAGE