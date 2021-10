Lazio - Inter, De Vrij sfida il suo passato: tutti i precedenti

Lazio - Inter non sarà una partita come le altre per diversi protagonisti. In primis per Simone Inzaghi che sfiderà per la prima volta la sua ex squadra, così come Correa. Discorso diverso per Stefan De Vrij, anche lui con un passato biancoceleste ma che ha già affrontato altre volte i capitolini da ex. In particolare sono 4 i precedenti che l'olandese ha giocato da avversario, di cui 2 all'Olimpico.

PRECEDENTI - Se a San Siro sono arrivate 2 vittorie su 2 per i nerazzurri, nella Capitale si contano una sconfitta e un pareggio. Nella gara vinta dalla Lazio De Vrij fu protagonista in negativo poiché fece un fallo da rigore su Ciro Immobile. Inoltre, il difensore ha saltato ben 3 partite contro i biancocelesti. Due per guai fisici e una, fresco di trasferimento, per scelta tecnica di Spalletti che preferì non schierarlo subito di fronte al suo vecchio pubblico.