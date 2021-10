Lazio-Inter, Dzeko non l’ha ancora digerita: “Meritavamo di più”

Al termine di Inter-Sheriff Tiraspol, terza giornata di Champions League vinta dai nerazzurri, Edin Dzeko è intervenuto ai microfoni di Sky Sport tornando anche sulla sconfitta in campionato contro la Lazio che, all'attaccante bosniaco ex Roma, non è ancora andata giù: "Meritavamo molto di più a Roma, ma l’importante è che poi ce ne sia un’altra in cui dare tutto come oggi. Abbiamo fatto bene dopo un solo punto in due partite in Champions”.