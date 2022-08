Lazio - Inter, F. Anderson: "Voglio battere il mio record. Sarri mi ha stimolato"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una raffica di emozioni all'Olimpico, con una Lazio straripante che anniente l'Inter con un netto 3-1. Il man of the match Felipe Anderson, autore del gol che ha sbloccato la gara, ha commentato così la vittoria ai microfoni di Lazio Style Radio: "E' bellissimo vedere che tra di noi c'è sempre tanta corsa e sacrificio. Oggi nel calcio tutti corrono abbinando qualità. Se facciamo così i risultati e le belle partite arrivano. Ci sono tante squadre forti fisicamente e dobbimao lottare poi abbiamo giocatori che fanno la differenza. Dobbiamo abituarci a soffrire e a metterci a disposizione della squadra. E' un lavoro che stiamo facendo da l'anno scorso, attaccare la profondità e venire incontro. Già dalla fine della scorsa stagione ci stiamo abituando a fare questi movimenti. Dobbiamo giocare su ogni pallone poi i risultati arrivano. La gioia più grande sono i tre punti e aver aiutato la squadra. Farò tutto quello che posso. Il nostro è un bellissimo gruppo, proviamo a stare tutti uniti e per fare ambientare al meglio i nuovi arrivati. I ragazzi si sono messi a disposizione, sono dei professionisti di grande qualità, ci sono tante partite e tutti ci daranno una mano. Il gruppo si forma anche attraverso queste cose. Siamo sereni, lavoriamo tanto. Ci dispiace quando i gol o le giocate non arrivano e ci dà fastidio perché vogliamo vincere. Per farlo abbiamo bisogno di dominare la partite. Dobbiamo continuare su questa strada. Ci sono giocatori nuovi, giovani e vogliono dimostrare il loro valore e talento. Proviamo ad aiutarli a prenderli per mano".

Felipe Anderson ai microfoni di DAZN: "Quanti gol deve fare Ciro? Speriamo tanti e spero che batta tutti i record, anche io devo battere il mio e sto larvando su questo. Oggi ci tenevo a segnare, Sarri mi ha stimolato, ci ha detto che dobbiamo continuare così. Polemiche? Ogni partita all’inizio è difficile, oggi lo era e noi non pensiamo al passato, io guardo sempre avanti e penso ad aiutare la Lazio e restare concentrato. In questa partita non ci possiamo distrarre. Se pensi all’altro non fai bene. Secondo me la più grande paura degli attaccanti è quando facciamo il taglio e dobbiamo guardare la palla e siamo di spalle al portiere. Quando lui esce è difficile perché dobbiamo guardare sia lui che la palla. Oggi quando ho visto che non è uscito ho avuto tempo di coordinarmi e il taglio è stato molto buono. Punto a battere il record degli 11 gol. Squadra più profonda? Sappiamo questo perché abbiamo partite ogni 3-4 giorni e i ragazzi si sono messi subito a disposizione per imparare il metodo. Questo ci darà fiducia, loro stanno capendo velocemente questo. Quando arrivano i nuovi è sempre difficile ma loro sono umili e di tanto talento, con questo sacrificio il gruppo si farà sempre più forte. Giocare con Borja? Era fastidioso, vedevo tanta qualità e non perdeva palla, quando girava la palla era difficile, tanta qualità. Mi piacciono giocatori come te. Metodo di Sarri? L’anno scorso abbiamo faticato un po’. Volevamo sempre fare quel c he voleva lui ma ci serviva esperienza, stiamo capendo i momenti di pressare e non perdere il baricentro. Quest’anno siamo maturati tanto, ad Auronzo abbiamo puntato su questo".