Lazio - Inter, Kutuzov: “I biancocelesti hanno meritato la vittoria. Scudetto? Manca tanto…” - VD

Vitali Kutuzov, ex attaccante di Sampdoria, Milan e Parma, è intervenuto ai nostri microfoni al termine della sfida tra Lazio ed Inter. Di seguito, le sue parole sul match e sul campionato delle due compagini in gara: “Lazio da Scudetto? Manca ancora tanto. Sicuramente la squadra ha fatto vedere un bel calcio, ha vinto meritatamente. Cosa ha detto Inzaghi? Gli avrà fatto i complimenti, un allenatore deve già iniziare a lavorare per la prossima gara. La Juventus ha abbassato un po’ il ritmo, la qualità del proprio gioco. Inter e Lazio inseguono, e con questa pressione non è semplice andare avanti. Influenza delle coppe? Sicuramente influiscono, l’allenatore dovrà fare del turnover, deve gestire la squadra. Qualche sbilanciamento ci potrà essere”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO