Lazio - Inter, lo striscione della Nord per il Lazio Club New York - FT

Niente da fare, la Curva Nord della Lazio continua a sorprendere e a regalare ai presenti dell’Olimpico meravigliosi spettacoli. Anche oggi, in occasione del big match dal sapore di Scudetto tra biancocelesti e nerazzurri, il settore più 'caldo' dello stadio ha organizzato l’ennesima meraviglia. Oltre alla coreografia, la Nord ha esposto uno striscione all'indirizzo del Lazio Club New York, colpito nei giorni scorsi da un incendio presso la sua sede. Breve ma incisivo il messaggio apparso nella ripresa della sfida: "Lazio Club New York risorgi".

Lazio - Inter, Luiz Felipe ammonito al 58': era diffidato, salterà il Genoa

DIRETTA - Lazio - Inter 2-1, Milinkovic porta avanti i biancocelesti

