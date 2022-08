Lazio - Inter, Marocchi aiuta Sarri: "Il punto debole dei nerazzurri è..."

Fonte: Sky Sport

TUTTOmercatoWEB.com

L'Inter è la prossima avversaria della Lazio in campionato. Venerdì sera i nerazzurri faranno visita ai biancoceklsti all'Olimpico. All'interno dello studio di Sky Sport Giancarlo Marocchi ha voluto fare un favore a Sarri analizzando i punti di forza e i punti deboli della squadra di Inzaghi: "L'Inter è fortissima, lo era anche l'anno scorso, è più forte di tutte le altre. Non è così semplice da tenere in condizione fisica sempre ottimale, Bergomi ce lo racconta sempre. Ci sono troppi pochi uomini che saltano direttamente l'avversario. La rosa è ricca di talento, ma devono star bene".