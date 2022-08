Lazio-Inter, Romagnoli annulla Lukaku e sfata un suo tabù: ecco quale

Una sfida che a Milano si è vista spesso e che ha sempre avuto Lukaku come vincitore: ieri sera Romagnoli, in biancoceleste, si è preso la sua rivincita.

Per sette anni giocatore e poi capitano del Milan: la partita di ieri tra Lazio e Inter deve aver avuto un sapore speciale per Alessio Romagnoli. Il nuovo centrale biancoceleste, nel corso dei suoi anni in rossonero, ha spesso affrontato i neroazzurri nei vari derby disputati e molte volte, proprio come ieri, il suo avversario e uomo da marcare è stato Romelu Lukaku. Il gigante belga, dotato di fisicità e rapidità, si è sempre rivelato un cliente scomodo per Romagnoli, che non è mai stato in grado di impedirgli di trovare la via del gol. Nella serata di ieri, però, Romagnoli si è preso la sua rivincita: il difensore della Lazio non ha lasciato libero un secondo Lukaku, gli è stato addosso tutto il match, impedendogli di diventare pericolo e, per la prima volta in carriera, è riuscito a evitare che il numero 90 dell'Inter andasse a segno. Una crescita evidente dello stesso Romagnoli, ma anche di tutto il reparto difensivo della Lazio che, in queste prime tre giornate, è stato in grado di cancellare ogni critica e strappare molti applausi.