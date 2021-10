Lazio-Inter, Sarri conferma Reina: lo spagnolo ha voglia di riscatto

RASSEGNA STAMPA - Grandi prestazioni alternate ad errori evidenti. L'inizio di stagione di Pepe Reina rispecchia quello di tutta la Lazio. Un avvio altalenante quello del portiere spagnolo che ha fornito gare super, come quella del derby, e altre davvero rivedibili, come la trasferta di Bologna. Nonostante la sbavatura del Dall'Ara, Sarri conferma ancora il suo numero 25 tra i pali. L'ex Napoli e Liverpool partirà dal primo minuto anche contro l'Inter, match valido per l'ottava giornata di Serie A. L’estremo difensore classe 1982 ha grande voglia di riscattare i suoi recenti errori e sa di non poter più sbagliare. Il match contro i nerazzurri può essere l'occasione giusta per mettere a tacere le critiche e tornare protagonista. Pepe, terzo giocatore più utilizzato in carriera dal Comandante dopo Hysaj e Croce, proverà a blindare la propria porta. Negli 11 precedenti contro i nerazzurri, affrontati con le maglie di Liverpool, Napoli e Lazio, il portierone nato a Madrid ha chiuso con ben 7 clean sheet. Sabato ore 18 toccherà a lui difendere i pali biancocelesti in una partita che assume sempre più importanza giorno dopo giorno.