Lazio - Inter, Skriniar: "Gara diversa dalle altre. Fermare Immobile? Serve aggressività"

La Juventus ha vinto nel pomeriggio. Ora tocca a Lazio e Inter rispondere ai campioni d'Italia e tenere il passo. Dall'Olimpico però solo una squadra può uscire vincitrice, lo sa ben Milan Skriniar che nel pre partita ha parlato all'emittente ufficiale dei nerazzurri: "Sarà una partita molto difficile, sicuramente diversa dalle altre. In gare del genere dobbiamo dimostrare che squadra siamo e di che livello siamo. Abbiamo recuperato le energie, anche se non c'è stato tanto tempo. Ma abbiamo tanti giocatori forti, non è un problema. Come fermare Immobile? Bisogna stare attenti e concentrati: tutta la difesa deve parlarsi, essere aggressiva. Spero di far bene stasera".

Il difensore dell'Inter si è fermato anche ai microfoni di SkySport: "Se è una sfida scudetto? No, non penso, è una partita diversa dalle altre ma ne mancano ancora molte, dobbiamo dimostrare di che livello siamo. Immobile? Dobbiamo stare attenti e concentrati, la Lazio è in grande forma, sono forti. Bisogna essere aggressivi. Abbiamo lavorato bene in questi giorni, vogliamo portare a casa questi tre punti".

