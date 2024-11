Lazio - Inter, via alla vendita dei tagliandi: info e prezzi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si giocherà lunedì 16 dicembre il big match dell'Olimpico tra Lazio e Inter in programma alle 20.45. In vista della gara contro i nerazzurri ecco quando sarà possibile acquistare i tagliandi.

"La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di giovedì 21 novembre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di campionato in casa contro l’Inter, in programma lunedì 16 dicembre alle ore 20:45.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

- Punti vendita Vivaticket

Date e orari della vendita libera e in prelazione:



- Vendita Libera dalle ore 12:00 di giovedì 21 novembre fino alle ore 20:45 di lunedì 16 dicembre.

- PRELAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AQUILOTTO UNDER 14 CLASSIC E GLOBAL: Come comunicato in campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell'abbonamento Aquilotto, non hanno diritto a questa gara; avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto ai prezzi indicati nella tabella, nel seguente periodo: - dalle ore 12:00 di giovedì 21 novembre, fino alle ore 12:00 di martedì 26 novembre.

Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card Lazio:

- ABBONAMENTO CON LA MILLENOVECENTO - CODICE 032...

- ABBONAMENTO CON LA EAGLE - CODICE EAG...

I posti non confermati dagli abbonati Aquilotto Under 14 verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 16:00 di martedì 26 novembre.

Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella, entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.

Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei biglietti:

- Via dei Gladiatori per i biglietti Media - Sponsor Hospitality - Tribuna D`Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario;

- Piazza Lauro De Bosis per i biglietti di Tribuna Tevere, Distinti Sud Est;

- Viale delle Olimpiadi per i biglietti di Curva Maestrelli;

- Via Nigra-Stadio dei Marmi per i biglietti di Tribuna Disabili in Carrozzella;

- Piazza Piero Dodi per i biglietti di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest - Tribuna Tevere.

CAMBIO NOMINATIVO

Sarà possibile fare il cambio nominativo dei biglietti e degli abbonamenti, (per questi ultimi sarà possibile farlo per tariffa corrispondente donna per donna – under per under ecc.) cliccando qui.

Il Cambio nominativo è sempre vietato per i biglietti del settore ospiti.

Solo ed esclusivamente il giorno della gara, dalle ore 16:45 sarà aperta la biglietteria presso il box di Via Nigra - Stadio dei Marmi – Sportello Biglietteria.

Presso lo stesso punto vendita, verranno rilasciati i biglietti Coni e FIGC ma solo ed esclusivamente il giorno della gara e solo dalle ore 16:45 alle 18:45."