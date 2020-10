Lazio-Inter, Vidal inganna Guida: lo sguardo verso Immobile diventa virale - FOTO

L'occhio di chi ha ingannato e vinto. Non l'onore, null'altro considerando quanto il campo ha sancito come verdetto finale. Cosa allora? Il premio come post "virale" di un Lazio-Inter svuotato dei tifosi in carne e ossa, non di quelli giustamente sgomenti per l'atteggiamento del cileno. Espulso Immobile, Guida che abbocca, per i nerazzurri un episodio che poteva svoltare la gara. Non oggi, non davanti a una Lazio caparbia. Testa e cuore, gambe e polmoni. Oltre le difficoltà, oltre le lacune d'organico, oltre gli infortuni e anche oltre l'ingiustizia. L'anima della squadra è viva, arde sotto tutto questo, divampa in un finale d'orgoglio.