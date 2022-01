Lazio, invitati all'Olimpico i superstiti della tragedia di Rigopiano

Domani ricorrerà il quinto anniversario della tragedia di Rigopiano nella quale persero la vita 29 persone a causa di una slavina che investì l'albergo Rigopiano-Gran Sasso Resort. La Lazio, in occasione della partita di Coppa Italia contro l'Udinese, ha voluto mostrare vicinanza ai superstiti di tale tragedia, invitando all'Olimpico Gaia e Giampaolo Matrone: i due saranno presenti anche per ricordare Valentina Cicioni, mamma e moglie che ha perso la vita in quella drammatica occasione. Giampaolo è diventato uno dei sopravvissuti simbolo della catastrofe: fu estratto da sotto le macerie miracolosamente vivo dopo 62 ore.