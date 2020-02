Lazio, Inzaghi a caccia di... Inzaghi: con il Genoa per la 9ª trasferta in gol

La Lazio di scena a Marassi contro il Genoa vuole continuare a stupire e cavalcare impavidamente il sogno Scudetto. Trasferta insidiosa quella del capoluogo ligure, che negli ultimi anni ha visto spesso soccombere i biancoceleste sotto i colpi del Grifone. Ma questa Lazio non ha minimamente intenzione di fermarsi proprio adesso, sul più bello. Per tornare a Roma con i tre punti in tasca serviranno i gol, è inevitabile. Gol che la banda Inzaghi mette a segno da ben 8 trasferte consecutive, l'ultimo 0 sul tabellone risale alla sconfitta contro l'Inter nel girone d'andata, in quello che fu anche l'ultimo risultato negativo in campionato. Ecco dunque che contro il Genoa si andrà a caccia della nona, eguagliando nel caso il record raggiunto proprio da Inzaghi nella stagione 2017-2018 e - perché no - provare anche a superarlo.

Genoa - Lazio, le probabili formazioni

Genoa - Lazio, a Marassi striscione per lo scudetto 1915

