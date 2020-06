Lazio, Inzaghi a Torino per la panchina numero 150. E in palio c'è un altro record...

Quella che Simone Inzaghi collezionerà questa sera all'Olimpico di Torino - nonostante la squalifica - sarà la panchina numero 150 in Serie A. Tutte da allenatore della Lazio. Lo score collezionato finora parla di 83 vittorie, 29 pareggi e 37 sconfitte, per un totale di 112 gare a punti. E dalla sfida contro la squadra di Longo c'è in palio un altro record. Nel caso in cui arrivasse la vittoria per i biancocelesti, riporta tuttomercatoweb, l'ex attaccante raggiungerebbe i 21 successi in questo torneo, eguagliando così il suo primato in campionato a venti squadre, fatto registrare sia nell'annata 2016/17 che 2017/18.

