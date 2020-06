Rischio addio per il fischietto degli arbitri: arriva quello elettronico per il Covid?

Da sempre l’oggetto simbolo degli arbitri di tantissimi sport, potrebbe essere presto mandato in pensione a causa delle norme igieniche sui campi per il Covid-19: si parla ovviamente del fischietto con cui i direttori di gara di tante discipline, da oltre un secolo, fanno rispettare il regolamento a milioni di atleti nel mondo.

FISCHIETTO ELETTRONICO - Dagli Stati Uniti potrebbe arrivare una mano per i tanti arbitri. La Fox40, azienda che vende circa 15.000 fischietti al giorno, starebbe infatti pensando di mettere in commercio dei “fischietti elettronici”, simili a una piccola torcia, che verrebbero tenuti tra le mani e azionati con un pulsante a portata di pollice. “Direi che non si può continuare a usarlo, siamo esposti a rischio – dice l’arbitro di basket statunitense Verne Harris – i giocatori toccano il pallone e ce lo restituiscono, noi lo tocchiamo e rimettiamo poi in bocca il fischietto”. Resta da risolvere la questione legata alla batteria, e soprattutto servirà molta pratica manuale con l’eventuale nuovo strumento elettronico: basta infatti un piccolo tocco per scaturire “il fischio”. In attesa dunque di novità tecnologiche, gli arbitri continueranno a usare il classico fischietto diventato per tutti un simbolo.

