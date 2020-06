L’ex Tounkara: “Lazio? Non ho rimpianti. Ricordo con affetto Petkovic”

Era considerato da molti un futuro top player, Mamadou Tounkara. Arrivato insieme a Keita dal Barcellona nel 2012 quando era giovanissimo, aveva brillato in primavera ed esordito in prima squadra nel 2014 nell’ultima giornata di campionato in casa contro il Bologna.

ZERO RIMPIANTI – Dopo problemi fisici e disciplinari, e vari prestiti in Italia e in giro per l’Europa, l’attaccante classe 1996 è stato venduto la scorsa estate alla Viterbese in Serie C, dove sembra aver trovato la serenità e il giusto contesto per esprimersi. In una recente intervista, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Tounkara è tornato così a parlare dei biancocelesti: “Mai guardarsi troppo indietro per avere rimpianti. Avevo le mie speranze quando arrivai a Roma, ma ora voglio provare a vivere un sogno diverso. Della Lazio ricordo con affetto mister Petkovic, che ha avuto il merito di portarmi in prima squadra”.

