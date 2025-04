Lazio, Inzaghi a un passo da un record storico: c'entrano i biancocelesti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter deve rialzare la testa dopo una settimana da film horror. Il campionato sembra ormai sfumato e l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Milan ha spento il sogno Triplete. Per il tecnico piacentino, però, resta in piedi una ghiotta possibilità di andare avanti in Champions League, battendo il Barcellona in semifinale e accedendo alla seconda finale nell'arco di tre stagioni.

IL RECORD DI INZAGHI - In tal senso, la sfida contro i blaugrana assume un valore importantissimo la sua squadra e per Simone Inzaghi che, scendendo sul terreno di gioco di Montjiuc, taglierà anche un traguardo importantissimo della sua carriera raggiungendo la cinquantesima panchina in Champions. Un percorso iniziato nel lontano 2020 quando esordì da allenatore nella grande competizione europea come tecnico della Lazio contro il Borussia Dortmund.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.