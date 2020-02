Lazio, Inzaghi: “Abbiamo meritato la vittoria. Arbitraggio? Più netto il rigore per noi…”

Al termine della bella vittoria della Lazio contro il Parma, ottenuta questo pomeriggio al Tardini grazie al gol di Caicedo, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Scudetto o Champions? Continuo a parlare di una grande partita, contro un avversario non semplice. L’unico neo è non aver fatto il secondo gol che avrebbe chiuso la partita. Con una squadra fisica come loro dovevamo esser bravi, sono soddisfatto. Con una vittoria del genere, la classifica è sempre più bella. Una serata che rimarrà, abbiamo avuto tanti tifosi al seguito. Risposte delle alternative? Non ho mai avuto dubbi, Jony è un piacere vederlo allenarsi, Marusic altrettanto. Parolo è un giocatore straordinario, giocherebbe sempre. Si sta ritagliando un posto sempre più importante, oggi ha fatto una grande gara. Acerbi è andato a fare il terzo, Patric è stato bravo ed anche Ramos, che non aveva più giocato al centro. Gli attaccanti hanno lavorato tanto. Con questa compattezza di squadra si va avanti. Inter? Domenica sarà una bella partita, con un’ottima cornice. Giochiamo contro un’ottima squadra, noi abbiamo dimostrato di non esser da meno. Possiamo andar avanti molto bene. Cosa ho detto a Caicedo? L’ho ringraziato, gli ho detto che dovevano fare più attenzione su Brugman. C’è una grande alchimia con tutti i ragazzi, altrimenti non avremmo fatto questo tipo di percorso. Schermaglie con D’Aversa? Roberto è un amico, sono andato solo per sentire. Non c’è stata nessuna schermaglia. La Lazio ha meritato, c’era un rigore più netto su Correa-Darmian. Per loro c’era rammarico per la sconfitta, ma sulla vittoria della Lazio non c’è nessun’altra commento da fare”.

Inzaghi è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Vittoria sofferta, avremmo dovuto fare il secondo gol. Abbiamo meritato, i ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile. Siamo stati bravi, abbiamo organizzato una partita in tre giorni nel migliore dei modi. Con l’Inter sarà una grande gara, da affrontare con la serenità giusta sapendo che sarà un bellissimo spettacolo. Ora quello che più mi preme è fare i complimenti i ragazzi. Questa è stata la settimana più intensa da quando alleno questa squadra. Dobbiamo ritrovare forze ed energia per i prossimi impegni. Le scelte? Marusic è un giocatore importantissimo per me, è stato fuori un mese e mezzo ma meritava questa opportunità. Lui alza la fisicità e oggi era importante. Luis Alberto? È il nostro mago, è un piacere vederlo giocare perché dispensa calcio. È stato bello vedere tutti, in ogni caso”.

