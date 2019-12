Lazio, Inzaghi fa la storia: tutti i record sulla panchina biancoceleste

La favola Inzaghi continua, la Lazio cresce e prospera sotto la sua guida. Da calciatore ad allenatore, il tecnico piacentino ha sposato la causa biancoceleste e non intende deludere le attese. Macina record senza soluzione di continuità, difficile aggiornare costantemente le statistiche. Lo conferma l'odierna rassegna stampa di Radiosei, ricordando l'ultimo collezionato domenica scorsa: nove gare consecutive in Serie A con almeno due gol realizzati. Poi, facendone 3 all'Udinese, ha allungato a cinque la striscia positiva di gare casalinghe con almeno tre o più reti segnate. Nel 1994, 1997 e 1999 la Lazio si era fermata a quattro. Nell'annata 2017-18 ha portato a casa 72 punti, eguagliato il record scudetto quando i match a disposizione erano però 34. Per non scordare le 21 vittorie conseguite in campionato: raggiunti Pioli (2014/15), Eriksson (1999/2000) e la coppia Eriksson - Zoff (2000/01) Sempre nel 2017/18, è arrivata anche la valanga degli 89 gol: 15 in più del precedente record, sempre dello stesso Inzaghi. Che si giochi tra le mura amiche dell'Olimpico o in campi lontani da Roma poco cambia. Il mister piacentino anche da questo punto di vista ha scritto la storia. Nel 2017/18 ha stabilito infatti il record di vittorie fuori casa in un solo campionato, ben 12. A questo traguardo ne va aggiunto un altro, perchè il totale dei successi conseguiti in trasferta ammonta a 35 sui 72 match complessivi: scavalcati già da tempo Zoff e Reja, fermi a 25. Nel mirino c'è Eriksson per quanto riguarda un'altra statistica: quella della media punti. Inzaghi è al momento a 1.8, lo svedese detiene il record con 1.895. Il tecnico scudettato non è lontano anche per quanto riguarda le vittorie complessive, 106 in totale. L'attuale allenatore biancoceleste è a quota 94.

