Lazio, Inzaghi: "Risultato ingiusto, siamo mancati negli episodi"

Brutta sconfitta per la Lazio che esce dall'esordio all'Olimpico battuta per mano dell'Atalanta che si è imposta per 4-1. Al termine del match il tecnico Inzaghi ha commentato la gara ai microfoni di Lazio Style Radio: "Purtroppo gli episodi non hanno girato dalla parte giusta, abbiamo preso gol evitabili. Abbiamo fatto una buona gara a livello di ritmo e tenuto molto il pallone, tirato 13 volte in porta ma loro hanno fatto quattro gol. Abbiamo perso una partita importante, ma la squadra c'è e sono convinto che faremo bene anche quest'anno. Ai ragazzi non posso dire nulla, il risultato non corrisponde a quanto visto in campo: abbiamo preso una traversa sul 2-0 e poi abbiamo subito il 3-0, sul 3-1 Immobile poteva segnare il 3-2 e poi abbiamo subito la quarta rete. Bisognava essere bravi ad indirizzare gli episodi che in questa gara non ci sono stati favorevoli".

ARBITRO - "Sono cose capitano, ci possono essere state delle sviste ma noi dovevamo essere bravi a reagire, la gara era ancora lunga. Ci siamo innervositi dopo il primo gol ma a quel punto dovevamo rimanere in partita e non siamo riusciti a farlo. Purtroppo siamo qui a commentare una sconfitta che fa male ma la squadra è stata in campo, in determinate partite dobbiamo fare di più".

INTER - "Sapevamo di avere queste due gare importanti prima della sosta, la prepraremo al meglio sperando di non commettere alcune disattenzioni come stasera".

Il tecnico biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport per commentare il match contro l'Atalanta: "I ragazzi hanno fatto la partita che dovevamo fare. Siamo mancati negli episodi. Abbiamo avuto delle occasioni nitide che non abbiamo sfruttato tra cui una traversa e alcuni gol sbagliati. Il risultato non è giusto per quello che si è visto in campo. Dobbiamo analizzare gli errori. Loro hanno fatto 5 tiri in porta e 4 gol. Onore all'Atalanta che è una grande squadra ma sono convinto che faremo bene anche quest’anno, la squadra ha voglia. Non possiamo concedere 4 gol. La squadra in generale doveva difendere meglio".

PROBLEMI IN ROSA - "Sapevamo di poter arrivare alle prime di campionato con un po’ di ritardo nei giocatori a disposizione. Giochiamo con Inter e Atalanta alla seconda e alla terza di campionato. Avrei preferito incontrarle tra 20 giorni con la rosa al completo".

LAZIO-INTER - "Dobbiamo recuperare forza ed energia per affrontare domenica l’Inter. Dispiace per il risultato ma faremo bene anche quest’anno perché questa sera gli episodi non sono girati dalla parte nostra. Dobbiamo essere bravi a farli girare".

RISULTATO - "Le distanze vanno sempre mantenute. E' la prima volta che con 10 tiri a 5 nello specchio di perdere 4-1. Più passaggi e più possesso palla eppure abbiamo perso con un margine così ampio. Come impegno e come voglia non posso rimproverare nulla alla squadra".

Lazio ingenua, Atalanta cinica e matura: la Dea cala il poker, finisce 1-4

PAGELLE Lazio - Atalanta, Marusic da top a flop. Salvate il sondato Caicedo!

TORNA ALLA HOME