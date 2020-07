Lazio, Inzaghi secondo miglior allenatore per media punti nella storia biancoceleste

Per una grande stagione come questa serviva un grande condottiero come Simone Inzaghi. Dopo 13 lunghi anni ha riportato la Champions League nella sponda biancoceleste della Capitale che potrà tornare ad ascoltare la famosa musichetta allo stadio. La media punti del tecnico parla chiaro: Inzaghi è il secondo miglior allenatore per media punti con almeno 100 presenze sulla panchina della Lazio, dietro ad Eriksson che però ha 13 partite in meno. La media punti del mister è di 1.80 a partita. Inzaghi sarà ricordato come uno dei migliori allenatori biancocelesti.

La classifica:

1.96 Eriksson (187)

1.80 Inzaghi (200)

1.75 Zeman (118)

1.69 Maestrelli (183)

1.65 Reja (131)