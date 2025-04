Lazio, Isaksen a Dazn: "Baroni crede in me, lavorare con lui è semplice"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre partita di Lazio - Parma, Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole a meno di un'ora dal fischio d'inizio: "Non so se sono un leader, non parlo molto ma mi piace prendermi le mie responsabiltià. Ho imparato tante cose quest'anno, la squadra è diversa così come il mister che crede in me. Sono molto contento. È un piacere giocare davanti a questi tifosi. Baroni? È una grande persona e un grande allenatore. È facile per noi giocatori perché stare con lui è molto semplice: devi dare tutto ogni partita, ed è contento. Questo è quello che provo a fare sempre".

