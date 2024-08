Lazio, Izzi sicuro: "Il talento di Zaccagni va tutelato, è dentro al progetto"

Numero dieci e fascia di capitano: Mattia Zaccagni si è preso la Lazio. Lo ha dimostrato ancora una volta nell'ultima amichevole contro il Frosinone in cui ha sbloccato la gara nel secondo tempo. Il giornalista Francesco Izzi ha parlato di lui ai microfoni di Radio Radio, soffermandosi sulle sue qualità e sulla sua importanza nella squadra. Ecco cosa ha detto: “Zaccagni? Siamo al calcio di agosto ma la mia petizione è già verso gli arbitri. Questo ragazzo prende una quantità assurda di calci. Non lo prendono con le buone perché è uno dei pochi del campionato che salta sempre l’uomo. Anche contro il Frosinone in una amichevole è stato buttato giù tante volte. Il talento della Lazio oggi è lui, è maturato tanto e gli sono serviti anche gli Europei. Io ho trovato anche eccessive le polemiche sulla fascia da capitano. Zaccagni è un talento ed è ancora più dentro al progetto Lazio”.