Lazio, Jessica disturba Immobile alla play. E Ciro imita Zequila... - VIDEO

Passione Tik Tok. Da quando Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena hanno scoperto il social del momento, hanno registrato in serie molti video simpatici che hanno intrattenuto i tifosi laziali e non solo. L'ultimo pubblicato oggi. Immobile intento a giocare alla play, viene "disturbato" da Jessica, alle prese con l'aspirapolvere. Ed è in questo momento che l'attaccante della Lazio si è divertito a imitare Antonio Zequila, diventato famoso per quel "Mai più" urlato in diretta nazionale in un programma condotto da Mara Venier.



