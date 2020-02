Lazio, Jorge Silva spegne 21 candeline: gli auguri del club - FT

Oggi in casa Lazio si festeggia il compleanno di Jorge Silva. Il difensore portoghese, dopo alcune stagioni vissute tra le fila del Dragon Porto, e poi nel Benfica, viene acquistato nel 2017 dalla Lazio per rinforzare la Primavera. Nell’estate del 2019 viene convocato per il ritiro di Auronzo di Cadore, dove svolge, insieme ai compagni, la preparazione pre-campionato. Nell’attuale stagione non ha collezionato ancora alcun minuto in campo. In un giorno per lui speciale, quello dei suoi ventuno anni, il club gli ha fatto gli auguri pubblicamente. Sui canali ufficiali biancocelesti è stato scritto il seguente messaggio: “Jorge Silva, difensore biancoceleste, oggi spegne 21 candeline. Dal Presidnete, dalla Società, dallo Taff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno!”.

