Lazio - Juve, dove vedere la partita in tv e streaming

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviata la gara contro il Frosinone e superata la sosta per le Nazionali, la Lazio tornerà in campo contro contro la Juventus. Allo Stadio Olimpico di Roma le due formazioni si sfideranno per i tre punti messi in palio dalla 30° giornata di Serie A. Una gara di grande spettacolo e tensione, fondamentale per i biancocelesti, importante per i bianconeri, nonché un antipasto del doppio confronto che vedrà impegnate le due formazioni nella semifinale di Coppa Italia. Una gara da non perdere e che verrà trasmessa in esclusiva da Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. Per gli utenti Sky sarà possibile usufruire del canale aggiuntivo 'Zona Dazn', non previsto nell'abbonamento di base.