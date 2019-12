Lazio - Juventus, le statistiche del match: tra numeri e tabù da sfatare

Lazio - Juventus è il big match della quindicesima giornata. All'Olimpico è atteso il pienone per una partita dai mille significati. Di seguito tutti i numeri e le curiosità del match.

Quella di stasera sarà la gara numero 181 tra Lazio e Juventus tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Nelle 180 sfide disputate, sono 92 i successi bianconeri, 44 quelli capitolini e altrettanti i pareggi.

La Lazio non vince in campionato in casa contro i campioni d’Italia da 16 anni esatti.

L’ultimo successo casalingo della Lazio in A è del 6 dicembre 2003 con reti di Corradi e Fiore.

Una striscia simile la Lazio l'ha interrotta il 14 ottobre 2017 quando espugnò l'Allianz Stadium: i biancocelesti non vincevano nella Torino bianconera dal 15 dicembre 2002.

La Lazio ha vinto soltanto una sfida delle ultime 29 contro la Juventus, 23 le sconfitte e 5 i pareggi.

Sarà il sesto faccia a faccia tra Inzaghi e Sarri.

L'ultimo confronto nella stagione 2017-18 quando l'attuale tecnico della Juventus era alla guida del Napoli.

Il bilancio di Inzaghi contro la Juventus dice 6 sconfitte e 2 vittorie.

I bianconeri hanno avuto la meglio per 3-0 nell'aprile 2016, 1-0 e 2-0 del 2016-17 in campionato, il 2-0 nella finale di Coppa Italia 2017, l’1-0 firmato da Dybala nel marzo 2018 e il 2-1 del gennaio scorso. Inzaghi ha vinto la finale di Supercoppa Italiana dell’agosto 2017 grazie alla zampata di Murgia e a ottobre dello stesso anno è arrivato il bis in rimonta a Torino grazie alla doppietta di Immobile.

Inzaghi da giocatore ha affrontato dieci volte la Juventus e il bilancio è negativo: due vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte.

Contro la Juventus Simone ha vinto la sua terza Coppa Italia nel 2003-04 con Mancini in panchina: l'allora attaccante giocò sia la finale d'andata, vinta per 2-0, che quella di ritorno, terminata 2-2.

Curiosamente contro i bianconeri, Inzaghi ha ricevuto anche l'unico cartellino rosso con la maglia della Lazio all'Olimpico nel 1999.

Nella stagione 1999-2000 alla fine di un testa a testa con i piemontesi Inzaghi e la Lazio vinsero lo Scudetto.

Sono positivi, invece, i numeri da tecnico della Primavera contro la Vecchia Signora.

L'unico precedente è il doppio confronto nella semifinale della Coppa Italia di categoria del 2014-15: la sua Lazio, che poi ha alzato al cielo il trofeo, si è imposta per 2-0 a Formello, per poi pareggiare a Torino staccando così il pass per la finale.

Per Sarri si tratta dell’ottavo confronto diretto contro la Lazio e il bilancio dice sei vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Sarri ha perso contro i biancocelesti ai tempi dell'Empoli: 4-0 nella stagione 2014-15.

In casa Lazio sono Lulic e Radu quelli ad aver battuto più volte i bianconeri in carriere, ben tre.

Ciro Immobile ha deciso le due sfide della seconda parte del 2017, con altrettante doppiette.

Immobile in carriera ha realizzato cinque reti alla Juventus, squadra in cui è cresciuto.

La Lazio è la sua vittima preferita di Paulo Dybala, Giorgio Chiellini e Gonzalo Higuain che hanno realizzato rispettivamente dieci, sedici e cinque reti alle aquile.

Dybala ritroverà sulla sua strada Strakosha, il portiere che nell'ottobre del 2017 gli parò un rigore in pieno recupero, sigillando il successo della Lazio.

