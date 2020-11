Lazio - Juventus, Matri: "Sento spesso Pirlo. Felice della nuova avventura in biancoceleste"

Negli anni Lazio e Juventus si sono scambiati molti giocatori. Uno dei doppi ex più recenti è Alessandro Matri, che ultimamente è tornato a Formello per intraprendere la carriera da dirigente al fianco di Igli Tare. All'interno del Match Program si possono ritrovare alcune sue dichiarazioni sul match di domenica e non solo: "Con Pirlo mi sento spesso, la sua intenzione era quella di provare questa esperienza. H afatto una scalata veloce ed inaspettata, sono contento per lui perché siamo molto legati. Gli auguro il meglio, ma solo dalla prossima partita (ride, ndr)".

POCO RIPOSO - "Il recupero è sempre importante, soprattutto dopo una trasferta europea: dopo due mesi con la squadra in campo ogni tre giorni però, con la stanchezza dovuta anche a qualche assenza, credo che quello fisico sia più importante".

ASSIST ASSICURATI - "Con quale delle due attuali rose mi sarei trovato meglio? Parliamo di due grandi squadre, con calciatori forti in ogni reparto. Entrambe vantano attacchi importanti, con alle spalle tanta qualità. Avrei ricevuto assist invitanti da una parte e dall'altra. Sicuramente profili come Luis Alberto, Milinkovic e Correa mi avrebbero fatto molto comodo".

NUOVA AVVENTURA - "Sono felice di questa nuova avventura, è un onore per me: mi hanno accolto tutti benissimo. Ho sfruttato un'occasione unica che mi sta dando il DS Tare, sono qui con tanto entusiasmo per apprendere e rubare il più possibile i segreti del mestiere da Igli, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo".