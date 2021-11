Lazio - Juventus, oggi la decisione su Immobile: previsti altri controlli

Ciro Immobile proverà in tutti i modi ad esserci sabato per la gara contro la Juventus, ma visti gli altri impegni ravvicinati contro Lokomotiv Mosca e Napoli la Lazio non vuole rischiare nulla. La decisione verrà presa domani dopo che l'attaccante si sarà sottoposto ad ulteriori controlli, come confermato da Maurizio Sarri in conferenza stampa: "Ciro aveva questo edema al polpaccio, è risolto l'edema, c'è ancora un piccolo segno che può far pensare a qualche rischio" - le parole del tecnico che ha aggiunto - "Per domani c'è un'ulteriore tappa per vedere la situazione. Dipende dalle risposte, dalle decisioni dello staff medico e dal ragazzo". In preallarme Muriqi e Pedro per sostituirlo al centro dell'attacco, ma l'allenatore non ha escluso la sua presenza.

Pubblicato il 19/11