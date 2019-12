Lazio - Juventus, Patric spettatore d’eccezione: scambio di battute con lady Inzaghi - F&V

Manca sempre meno al momento in cui l’arbitro Fabbri darà il via al big match dell’Olimpico tra Lazio e Juventus. I tifosi hanno risposto presente all’invito dei giocatori, riempiendo in massa le gradinate dell’impianto romano, e consentendo al club di raggiungere il record stagionale di sostenitori allo stadio. Tra questi, ce ne sarà uno d’eccezione. Si tratta di Patric, finito fuori dall’elenco dei convocati di Simone Inzaghi a causa di alcuni problemi fisici. Lo spagnolo ha voluto, comunque, dare il proprio sostegno alla squadra direttamente dalle tribune dell’Olimpico. I giocatori in campo potranno contare, dunque, sul supporto di un ‘carichissimo’ Patric.

Il difensore spagnolo si è anche intrattenuto con Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi. Uno scambio di battute - con le quali Patric assicura di stare meglio dopo l'infortunio al polpaccio - e poi via verso la tribuna.

VIDEO - PATRIC PARLA CON GAIA LUCARIELLO