Lazio, Kamada e l'accoglienza della Serie A: il post in stile manga - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Kamada è sbarcato a Roma, si è presentato questa mattina per i test fisici ed è pronto a iniziare una nuova avventura in biancoceleste, con Sarri alla guida. Nel frattempo, dopo il benvenuto riservatogli dalla squadra, è arrivato il post della Serie A. Condivisa un'immagine del calciatore giapponese in stile manga, è stato aggiunto: "Un nuovo membro della Lazio, pronto a lasciare il segno in campionato. Daichi Kamada".

A new member of the @OfficialSSLazio squad, ready to make his mark in Serie A:



𝐃𝐚𝐢𝐜𝐡𝐢 𝐊𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚 🫡🇯🇵 pic.twitter.com/wkgkSoWb8b — Lega Serie A (@SerieA_EN) August 4, 2023

